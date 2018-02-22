İngiltere’nin başkenti Londra’da bir moda defilesinde görücüye çıkan ayakkabı modeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın hiç hoşuna gitmeyecek. Gazete Habertürk'teki habere göre; çünkü İngiliz modacı Edwin Mohney’in tasarımı bu ayakkabılar, Başkan Trump’ın maskesi biçiminde. Mohney, tasarımına Trumpettos (Trumpuklu) adını vermiş.

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