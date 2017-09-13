TSF Başkanı Erdem Çenesiz: Yüzde 5'in üzerinde büyümeyi hak ediyoruz

Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte gerçekleştirdiği büyümenin, üçüncü çeyrek ve yıl sonunda daha ileri taşınacağına inandığını belirten Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz; "Türkiye, beklentileri aşan yüzde 5.1’lik ekonomik büyüme oranı ile gelişmekte olan ülkeler içerisinden ayrışarak oldukça önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Bu başarının arkasındaki hayati etken Türk insanın birlikteliği, çalışkanlığı ve üreticiliğidir. Şimdi, ekonomide oluşan bu güven ve istikrarın devam etmesi için çalışacağız" dedi.



Çenesiz, sözlerine şöyle devam etti:



"Şimdi daha çok üretme ve ürettiğini ihraç etme zamanı" olduğunu vurgulayan Çenesiz şöyle devam etti: "Mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 10.5 artış gösterdi. Seramik sektörü ise iç pazarda büyüme olmasına karşın ihracat ağırlıklı bir büyüme ile ilk 8 ayda seramik kaplama malzemelerinde yüzde 8, vitrifiye banyo seramik ürünlerinde ise yüzde 7 oranında büyüme gerçekleştirdi. Yıl sonu büyüme oranımızı yine ihracatın desteğiyle yüzde 9 olarak öngörüyoruz."



"2018 İHRACATTA SERAMİK SEKTÖRÜNÜN YILI OLACAK"



Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, seramik sektörünün 2018 beklentileri hakkında da şu açıklamalarda bulundu:



"Türkiye, seramik sanayisinde Dünya’da kaplama malzemelerinde 8’inci, sağlık gereçlerinde 4’üncü en büyük üretici ülke konumunda. Seramik karolarda ve sağlık gereçlerinde Dünya’nın 4'üncü büyük ihracatçısı olurken, karolarda Avrupa üçüncüsü, sağlık gereçlerinde ise Avrupa’nın en büyük tek ihracatçısı konumundayız. Özetle hem üretiyor, hem de ihraç ediyoruz."



"TÜİK verilerine göre inşaat sektöründe %6,8'lik bir büyüme var. İhracattaki gibi, inşaat sektörüyle paralellik gösteren sektörümüzde iç pazarda da son iki çeyrekte ciddi sıçramalar yaşanacak. Seramik sektöründeki bu gücümüz Türk ekonomisindeki büyümeye olumlu yansımıştır."

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz