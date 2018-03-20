TSK, Şırnak kırsalında saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK tarafından yapılan açıklamada "Şırnak kırsalında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 20 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyonlarda iki silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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