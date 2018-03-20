Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 60.gün. TSK ve ÖSO 18 Mart 2018 tarihinde Afrin belde merkezinde kontrolü sağladı. Afrin'den kaçan teröristlerin tuzakladıkları patlayıcılar tek tek temizlenirken, siviller de yavaş yavaş geri dönmeye başladı.

TSK: AFRİN HALKI 3 TERÖRİSTİ YAKALADI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de 3 teröristin halk tarafından yakalandığını duyurdu. TSK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afrin halkı, 3 teröristi yakalayıp Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim etti. Afrin’de halk, Türk Silahlı Kuvvetleri ile el ele." denildi.

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