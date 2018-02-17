Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak 2018'de Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin kırsalında terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. Harekatta 28 günde 1551 terörist etkisiz hale getirildi. Zeytin Dalı Harekatı'nda 29. güne girilirken TSK'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "1595 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
TSK: HAREKAT KAPSAMINDA 674 HEDEF İMHA EDİLDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'e ait 674 hedef hava harekatlarıyla imha edildi." denildi.
Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1595 oldu.
65 NOKTA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
TSK ve ÖSO birliklerinin Zeytin Dalı Harekatı'nda ilerleyişi hızla sürüyor. Afrin kırsalında son iki günde 9 köy ve 1 stratejik tepe teröristlerden temizlendi. Harekatın 28. günü itibarı ile 65 noktada hakimiyet sağlandı.
Harekat kapsamında ele geçirilen noktalar şöyle; "Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Harab Summak köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye ve Divan Fevkani köyü ve ona hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi, Hasan Kelkavi ve Celeme köyü"
31 MEHMETÇİK ŞEHİT OLDU
20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı'nda yaşanan yoğun çatışmalarda 31 asker şehit düştü.
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