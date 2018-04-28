Türk Silahlı Kuvvetlerince, 20-27 Nisan'da Tunceli, Siirt, Diyarbakır, Şırnak ve Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 41 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 4 bin 305 olarak bildirildi.

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