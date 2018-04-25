18 Nisan'da onaylanan 2018 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi'ne göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinde ( TSK) subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarında iyileştirme yapıldı.

Buna göre, özlük haklarını Türk Silahlı Kuvvetleri Kanununa göre alan subay, astsubay ve uzman erbaşların maaşlarında 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere aylık net 400 lira iyileştirme yapıldı.

Öte yandan mayın arama ve temizleme timlerinde görev yapanlarla komando, SAT/SAS gibi personelle ilgili de çeşitli konularda iyileştirmelerin yapıldığı öğrenildi.

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