Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.

TSK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari’de görev yapan komandolar tarafından Kuzey Irak Hakurk/Kani Rash Bölgesinde sürdürülen operasyonlarda 12 terörist, düzenlenen hava harekâtı sonucunda etkisiz hale getirilmiştir. 10 Mart 2018'de başlayan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 67 olmuştur."

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