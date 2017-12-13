TSK'dan Halep ve İdlib'deki gözetleme noktalarına takviye

Türk Silahlı Kuvvetleri güçlerinin Halep ve İdlib kırsalında kurduğu üç gözetleme tesisi Halep yakınlarındaki Salwa, Deir Simon ve Şeyh Akil kasabalarında bulunuyor. Bu noktalardan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin konuşlandığı noktalar kuşbakışı olarak gözlenebiliyor.



CİHAZ TAKVİYESİ

İHA'nın haberine göre; TSK, Halep ve İdlib yakınlarında PYD'nin askeri tesislerini yukarıdan gören bölgelerdeki askeri gözetleme noktalarını güçlendirmek için cihaz takviyesi yaptı.

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