Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya yurtiçi ve yurtdışında operasyonlarını sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan 2 ayrı açıklamada, Siirt'in Pervari kırsalında 7, Irak'ın kuzeyinde ise 5 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

“Siirt/Pervari kırsalında 17 Nisan 2018 tarihinde icra edilen hava destekli operasyon sonucunda, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Irak kuzeyi Zap bölgesine yönelik 18 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, teröristler tarafından barınak ve sığınak olarak kullanılan 3 hedef imha edilmiş ve silahlı 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

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