TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Van Gürpınar kırsalına ve Kuzey Irak Avaşin-Bsayan ve Hakurk bölgelerindeki bölücü terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "22 Eylül 2017 tarihinde akşam saatlerinde Van/Gürpınar Faraşin Yaylası bölgesinde devam eden hava destekli operasyon kapsamında birliklerimize silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekâtı sonucunda iki silahlı BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği vurgulanarak, "22 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı icra edilmiş, bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Harekâta katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.