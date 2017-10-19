TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

İHA'nın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bir yazılı açıklama yaparak Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin/Basyan bölgelerine hava harekatı yapıldığını bildir.

TSK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Zap ve Avaşin/Basyan bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtaları ile hudut hattındaki üs bölgelerimize ve karakollara saldırı için hareket halinde oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatlarında toplam dört silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir."