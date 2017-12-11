Türk Silahlı Kuvvetlerince ( TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında, silahlı 17 terörist etkisiz hale getirildi.



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Irak kuzeyindeki bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor. Bu kapsamda, keşif ve gözetleme vasıtaları ile Hakurk bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarınaere hava harekatı icra edildi.



Silahlı 17 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 3 mağara ve bir sığınak kullanılamaz hale getirildi.



Harekata katılan Türk savaş uçakları emniyetle üslerine döndü.

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