TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait sığınak ve silah mevzileri imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinden karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı yapan bölücü terör örgütü üyeleri tespit edildi.

Bunun üzerine düzenlenen hava harekatıyla teröristlere ait sığınak ve silah mevzisi olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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