Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Kuzey Irak'ta bulunan Kani Rash bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile sınır hattındaki karakol-üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik bugün düzenlenen hava harekatı sonucunda, 6 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

tsk

Kuzey Irak

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