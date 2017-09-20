TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik hava harekatında silah mevzisi, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik operasyonlar sürüyor.

Bu kapsamda dün akşam Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör örgütü PKK kamplarına hava harekatı düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları, silah mevzisi, barınak ve silah/mühimmat depolarını imha etti. Harekatın ardından uçaklar üslerine döndü.

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Genelkurmay Başkanlığı