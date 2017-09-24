Türk Silahlı Kuvvetleri'nce ( TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı savaş uçakları, dün Gara bölgesindeki terör örgütü PKK kamplarına hava harekatı düzenledi.

Jetler, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha etti.

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