TSK ve ABD unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, beşinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığınca Twitter hesabından yapılan açıklamada, TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, beşinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiği kaydedildi.