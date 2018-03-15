Bölgedeki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu tarafından yürütülen başarılı operasyonlarla, bölge PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinden temizlenmeye devam ediyor.

AA'nın haberine göre; bu kapsamda operasyonlar esnasında Racu bölgesinde bir mühimmat imalathanesi ve söz konusu imalathane içinde kullanıma hazır çok miktarda ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

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