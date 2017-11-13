TSK'dan terör örgütüne yönelik hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Zap, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki terör örgütü PKK kamplarına hava harekatı düzenledi.

AA'nın haberine göre; Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha eden uçaklar emniyetle üslerine döndü.

tsk

Kuzey Irak