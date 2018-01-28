TSK'dan son dakika Zeytin Dalı Harekatı açıklaması geldi. TSK'dan yapılan açıklamada harekatın 9. gününde 13 uçağın 20 hedefi imha ettiği açıklandı.

Öldürülen terörist sayısının 557'ye yükseldiği belirtilirken, 2 askerin ise hafif yaralandığı kaydedildi.

TSK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

"13 UÇAK İLE 20 HEDEF İMHA EDİLDİ"

Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 20 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Harekât kapsamında, 28 Ocak 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden hayati tehlikesi olmayacak şekilde iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen bir Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde dört Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır.

"ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 557'YE YÜKSELDİ"

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gün içerisinde 73 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 557 olmuştur.

Hava harekâtı, taarruz helikopterleri, silahlı insansız hava araçları ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen Zeytin Dalı Harekâtı, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir."

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