Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK), 'profesyonel ordu' anlayışını ön plana çıkardığı 2015'ten itibaren, terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlarda yükümlü erbaş ve erleri görevlendirmiyor.
Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre; bu düzenlemenin sonucu olarak, şehit ve gazi personelin büyük bölümünü subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli erler, diğer deyişle 'profesyonel personel' oluşturuyor. 2017 yılında 21 erbaş ve er ile profesyonel kadrolardan 189 asker şehit oldu. 2018 yılının ilk 2 aylık döneminde ise 7 subay, 8 astsubay, 1 uzman jandarma, 24 uzman erbaş ve 9 sözleşmeli er olmak üzere toplam 49 profesyonel asker şehit düştü.
TSK DAYANIŞMA VAKFI TANINMIYOR
Halihazırda şehit ve gazilere yardım amacıyla 2 vakıf hizmet veriyor. Mevzuat uyarınca, TSK Mehmetçik Vakfı vatani hizmetlerini yaparken şehit ve gazi olan er ve erbaşlar ile ailelerine, TSK Dayanışma Vakfı ise kadrolu personel ve ailelerine yardım yapabiliyor. Yıllardır er ve erbaşların ağırlıklı olarak şehit olması nedeniyle kamuoyunda tanınan TSK Mehmetçik Vakfı, her yıl topladığı bağışlar vasıtasıyla erbaş ve erlerle ilgili yardımları her geçen gün geliştirip çeşitlendirerek artırabiliyor. Ancak TSK Dayanışma Vakfı, tanınırlığının az olması nedeniyle bağış alamıyor. Sonuçta 2 vakfın sağladığı imkânlar arasında da büyük fark meydana geliyor.
BAĞIŞ TOPLAYAMADI
Vatandaşlar Sevgililer Günü’nde TSK Mehmetçik Vakfı’na rekor miktarda bağışta bulunurken, Afrin’de şehit düşen askerlerin yakınları ile gazilere yardımda bulunan tek vakıf olan TSK Dayanışma Vakfı kamuoyunda fazla tanınmaması nedeniyle bağış toplayamadı.
Habertürk’ün görüştüğü TSK Dayanışma Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Çelikörs, şehit aileleri ve gazilere yardımları askeri personelden gönüllülük esasına göre toplanan yıllık 60 TL katkı paylarıyla yapmaya çalıştıklarını, bağış toplayabilmeleri halinde şehit yakınları ile gazilere daha güçlü destek sağlayabileceklerini söyledi.
"DAHA FAZLA İMKAN SAĞLAMALIYIZ"
Çelikörs, yeni yapı çerçevesinde, artık risklerle karşılaşanların büyük bölümünün profesyonel kadrolar olduğuna dikkat çekti. Söz konusu personelin şehit veya gazi olması halinde, yardım sağlayacak kuruluşun TSK Dayanışma Vakfı olduğunu vurgulayan Çelikörs, şunları söyledi:
“2016 yılında 411, geçen yıl 189 rütbeli şehit verdik. 1 Ocak’tan itibaren 49 şehidimiz var. 33’ü sınır ötesinde Afrin harekâtında, 11’i iç güvenlik harekâtında, 5’i de görev esnasında şehit oldu. Kamuoyunda fazla tanınmadığımız için tek gelir kaynağımız kadrolu personelden gönüllülük esasına göre aldığımız katkı payları. 2018 için katkı payı yıllık 60 TL. Başlarına bir şey gelirse rütbe farkı gözetmeksizin 70 bin TL’ye kadar yardımda bulunuyoruz. Şehit olanların yüzde 70’i uzman çavuşlar ve sözleşmeli erler, köylerden gelmiş Anadolu çocukları. Afrin’de şehit olanların yüzde 50’si evli ve çocuklu. Onlara ve yakınlarına daha fazlasını sağlamak isteriz. Gazilerimize aylık bağlamak, çocuklarını okutmak isteriz ama imkânlarımız sınırlı olduğu için bunları yapamıyoruz. Vatandaşlarımızı ülkemizin güvenliği için canını feda etmekten kaçınmayan kahraman TSK personelinden şehit ve gazi olanların emanetlerine sahip çıkmaya davet ediyoruz.”
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