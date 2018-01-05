TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Lice'de güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette altı el yapımı patlayıcı, 1 ton 827,5 kilogram toz esrar ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Batman Hasankeyf'te güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında üç sığınak içerisinde bir RPG-7 roketatar ve beş roketatar mühimmatı, 350 kilogram amonyum nitrat, bir el bombası, 603 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 322 M-16 piyade tüfeği fişeği, 700 metre kablo ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Ovacık'ta güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, bir sığınak içerisinde 20 kilogram amonyum nitrat, 700 metre kablo, bir el dürbünü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

tsk

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