Türk Silahlı Kuvvetleri, 14-20 Nisan tarihleri arasında 37 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. TSK yaptığı açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin sözde lider kadrosunda olduğunu belirtti.



Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 254 oldu.



TSK'nın yazılı açıklaması şöyle;



Terörle Mücadele Harekatında, 14-20 Nisan 2018 tarihleri arasında, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere toplam 37 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif tipte toplam 44 silah ele geçirilmiş, 41 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir."

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