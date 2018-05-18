Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, FETHULLAHÇI Terör Örgütü’nün ( FETÖ) darbe girişimi sırasında Gaziantep’te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda yaşananlara ilişkin 36 kişinin yargılandığı davanın tutuklu sanıklarından, dönemin 2. Tank Tabur Komutanı Yarbay Metin Gültekin’in ofisinde bulunan 41 belgenin, Genelkurmay Başkanlığı’na ait “gizli” evraklar olduğu ortaya çıktı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, eski yarbay Metin Gültekin’in 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburu’ndaki odasında yapılan aramada, üzerinde “NATO Gizli” ve “Gizli” ibaresi bulunan 41 belge ele geçirildi. Gültekin’in incelenmek üzere Genelkurmay’a gönderilen belgeleri “bulundurma/atandığı birliğe götürme yetkisinin” olmadığının belirlenmesi üzerine, şüpheli hakkında adli işlem yapılması için suç duyurusunda bulunuldu. Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren davada, Gültekin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER