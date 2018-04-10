Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde ve Şırnak'ta düzenlenen hava harekatlarında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk ile Şırnak kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 09-10 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, sığınak ve barınak olarak kullanılan 4 hedef imha edilmiştir." denildi.

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