TÜRK Silahlı Kuvvetleri ( TSK) için geleceğin silahları arasında gösterilen ‘elektromanyetik top’ geliştirildi. Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), ‘Şahi209’ adı verilen ve saha testlerine başlanması için gün sayılan silah sistemini geliştiren Anadolu Yönlendirilmiş Enerji Teknolojileri A.Ş. (YETEKNOLOJİ) ile sözleşme imzaladı.

Elektromanyetik top sisteminde merminin hipersonik (ses hızının 5 katı) hızda fırlatılması amacıyla, klasik sistemlerdeki barut veya kimyasal enerji yerine elektrikle üretilen elektromanyetik itki kullanılıyor.

Bilkent Cyberpark’ta faaliyet gösteren YETEKNOLOJİ’nin ilk prototip üretimini tamamlamasının ardından farklı mühimmat tipleri kullanılarak gerçekleştirilen deneme atışlarında saniyede 880-2 bin 60 metre hıza ulaşıldı. Elektromanyetik top sisteminin yakın gelecekte ateşli silahların yerini alacağı öngörülüyor.

‘TESTLER BU YAZ BAŞLAR’

SSM Müsteşarı İsmail Demir, projeyi geliştiren Elektrik Elektronik Mühendisi Prof. Dr. Mirzahan Hızal’a teşekkür etti. Demir, “Hocamız 2013’ten bu yana proje üzerinde çalışıyor. Bugüne kadar bine yakın test yapıldı. İmzaladığımız sözleşme kapsamında saha testi için prototip üretilecek. Bu yaz saha testlerine başlayacağız” diye konuştu.

Demir, elektromanyetik topa verilen ‘Şahi209’ isminin anlamını da açıkladı: “Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethetmek amacıyla döktürdüğü büyük top ‘Şahi’ ismini taşıyordu. ‘209’ rakamı ise Türk ordusunun kuruluş tarihi kabul edilen Milattan Önce 209 yılını simgeliyor.”

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