TSK: Irak'ta 80'in üzerinde terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, hafta başında Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde düzenlenen hava harekatında 80'in üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiği, bir cephanelik, sığınak ve mağaralarla iki silahlı aracın etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

AA'nın haberine göre; Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, 27 Kasım'da Irak kuzeyindeki Asos bölgesine hava harekatı icra edildiği hatırlatıldı.

Harekatın sonuçlarına ilişkin bölgeden elde edilen ilk bilgilere göre, içinde bölge sorumlularının da yer aldığı 80'den fazla terörist etkisiz hale getirildi, büyük bir cephanelik, silahlı iki araç ve örgüt tarafından kullanılan sığınak ve barınakların büyük oranda tahrip edildi.

Harekat sonucu çok sayıda yaralı teröristin bulunduğu, bu kapsamda öldürülen terörist sayısının daha da artabileceği belirtildi.

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