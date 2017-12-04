Son dakika! TSK Kuzey Irak'ın Asos bölgesine hava harekatı düzenledi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen hava harekatında 36 hedef başarıyla tahrip edildi.

TSK tarafından yapılan açıklamada:" Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Irak'ın Kuzeyi Asos bölgesinde, bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen silah deposu, sığınak, barınak ve benzeri toplam 36 hedef icra edilen hava harekâtı neticesinde başarıyla tahrip edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir." denildi