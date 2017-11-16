TSK: Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Kasım 2017 tarihinde Irak Kuzeyi Gara bölgesinde askeri unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce yapılan saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir" denildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

ŞEHİT ATEŞİ VAN'A DÜŞTÜ

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Tankçı Er Suat Surki'nin Van'daki baba evinde yas var.

Irak'ın kuzeyindeki Gare bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Er Suat Surki (21) şehit olurken, 2 silah arkadaşı ise yaralandı. Şehidin acı haberi dün gece İpekyolu ilçesi Gündoğdu Mahallesi Seyran Sokağı'nda ikamet eden babası Adil ve annesi Sariya Surki'ye iletildi. Şehidin baba evinin önüne Türk bayrağı asılırken, cenazesinin ise öğle saatlerinde yapılacak törenle defnedileceği öğrenildi.