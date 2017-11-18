TSK: NATO, Türkiye'den yazılı ve sözlü özür diledi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Norveç'teki bir tatbikatta Atatürk'ün ve kendisinin resminin hedefe konduğunu söylemesi sonrası Türkiye'den özür diledi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de Norveçli bir subay ile bir teknisyenin işine son verildiğini, NATO yetkililerinin yazılı ve sözlü özür dilediğini açıkladı.
Jens Stoltenberg, NATO'nun Norveç'teki Ortak Harp Merkezi'nde yapılan Trident Javelin tatbikatında yaşananlarla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.
Stoltenberg, tatbikatta yaşananlardan haberdar olduğunu belirtti.
NATO Genel Sekreteri açıklamasında, "Meydana gelen hatadan dolayı özür diliyorum. Olaylar, tek bir kişinin eylemlerinden kaynaklanıyor ve NATO'nun görüşlerini yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.
Jens Stoltenberg, "NATO çalışanı değil" dediği bu kişinin anında görevden alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını da açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de Cuma akşamı olayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, Norveçli bir subay ile bir teknisyenin işine son verildiği, NATO yetkililerinin yazılı ve sözlü özür dilediği belirtildi:
"Norveç'te bulunan NATO Müşterek Harp Merkezi'nde 08-17 Kasım 2017 tarihleri arasında icra edilen TRIDENT JAVELIN adlı NATO Tatbikatının son safhasında, tatbikatın 'Karşıt Kuvvet' ülke liderleri fotoğrafları arasına Mustafa Kemal ATATÜRK'ün resminin yerleştirildiği, tatbikat içerikli sosyal medya çevrimi içinde ise Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN adına sahte hesap açılarak Karşıt Kuvvet liderini destekleyici ifadelere yer verildiği hususları tatbikata katılan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından tespit edilmiştir."
TSK açıklamasında ayrıca durumun Genelkurmay Karargahına intikal etmesi üzerine, yaşanan olayların "kabul edilemez" olduğunun vurgulandığı, olayın NATO'nun askeri makamları nezdinde yazılı ve sözlü olarak protesto edildiği, tatbikata katılan TSK personelinin derhal geri çekildiği de vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma günü açıkladığı olaya büyük tepki göstermiş, "Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz" demişti.
Erdoğan, olayı öğrendiğinde gösterdiği tepkiyle ilgili olarak da şunları söylemişti:
"Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. 'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz.' dediler.
Dedik ki 'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.' "
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.