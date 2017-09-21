Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Habur Sınır Kapısı'na 2 kilometre uzaklıktaki TIR Parkı karşısındaki boş arazide yaptığı askeri tatbikat 4'üncü gününde devam ederken, tatbikata katılan tanklar bugün hızlı manevra yaptı.

DHA'nın haberine göre; Geçici komuta merkezinin kurulduğu ve etrafının jiletli tellerle çevrildiği tatbikat alanının çevre güvenliği profesyonel askerlerden oluşan ani müdahale mangası sağlıyor.

TATBİKATIN FOTOĞRAFLARI





TSK'dan Irak sınırında tatbikat



























































































































TSK'dan Irak sınırında tatbikat

TATBİKATIN KALICI MI GEÇİCİ Mİ OLDUĞU YARINKİ MGK'DAN SONRA BELİRLENECEK

Sabit ya da yarı sabit tesislerin kurulduğu tatbikat alanındaki askeri varlığın geçici mi yoksa, kalıcı olacağı yarın yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından sonra belirlenecek.

tatbikat

Irak sınırı

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