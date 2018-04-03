İş-Yaşam

TSK'nin yeni "gözü" görüntülendi! İşte detaylar...

07.02.2018 - 12:31 | Güncelleme:

Meteksan Savunma'nın milli imkanlarla geliştirdiği Retinar PTR Çevre Gözetleme Radarı, TSK envanterine girdi. İhracat başarısının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da kullanılmaya başlanan Retinar PTR, kamera ve dürbün gibi görüntüleme sistemlerinin yeterli olmadığı hava ve ışık koşullarında başarıyla görev yapabiliyor

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    Güvenlik güçlerinin envanterine, milli imkanlarla geliştirilen yeni bir ürün girdi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanteri, Meteksan Savunma'nın Retinar PTR Çevre Gözetleme Radarı ile güçlendirildi. Meteksan Savunma, sınır ve kritik tesis güvenliği için geliştirdiği Retinar PTR için ilk siparişini geçen yıl yurt dışından aldı.

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    Bir süredir Türkiye'de güvenlik güçleri tarafından sahada değerlendirilen Retinar PTR, ortaya koyduğu başarılı performansı yurt içinde de siparişe dönüştürdü. TSK envanterine giren Retinar PTR, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da kullanılmaya başlandı.

     

  • 3 TSK'nin yeni "gözü" görüntülendi! İşte detaylar...
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    Küçük boyutları ve hafifliğiyle öne çıkan Retinar PTR, bu ürün ailesinin taşınabilir modelini oluşturuyor. Retinar PTR, sınır ve kritik tesis güvenliğiyle mobil operasyonlarda çevre gözetleme görevini üstleniyor. İki personel tarafından özel sırt çantasında rahatça taşınabilen Retinar PTR, bu nedenle ihtiyaç duyulan her yerde kolayca kullanılabiliyor.

  • 4 TSK'nin yeni "gözü" görüntülendi! İşte detaylar...
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    GÜVENLİ BÖLGELER OLUŞTURUYOR

    Tespit edilen hedefleri araç, insan veya hayvan olarak ayırt edebilmesi Retinar PTR'nin en önemli özelliklerinden birini oluşturuyor. Retinar PTR, radar, tripod, güçlendirilmiş dizüstü bilgisayar ve güç ünitesi olmak üzere 4 bileşenden meydana geliyor. Sistem, modüler yapısıyla kolay taşınıyor, hızlı kuruluyor, basit kullanımıyla en zor koşullarda en hızlı şekilde güvenli bölgeler oluşturulmasına olanak sağlıyor.

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  • 5 TSK'nin yeni "gözü" görüntülendi! İşte detaylar...
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    Radar sistemi, 5 dakikadan az sürede kurulabiliyor, uzman olmayanlar tarafından da rahatlıkla kullanılabiliyor. Retinar PTR, 4 kilometreden insan büyüklüğündeki hedefleri, 10 kilometreden araçları tespit ve takip ederek sınıflandırabiliyor.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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Yorumlar 81
  • Misafir 19 saat önce
    Maşallah ..helal olsun yapanlara :pray:
  • Misafir 22 saat önce
    yerli üretim olması guru verici. keşke dünyada hiç savaş olmasa ve bu savaş için ayrılan paralar ile tüm insanlık refah içinde yaşasa....
  • Misafir 28 Mart 2018 Çarşamba 12:40
    Helal olsun.....bu başarıları gördükçe gururlanmayanın kanında bozukluk vardır.
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