Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından, Kars'ta gerçekleştirilen tatbikata ilişkin bilgilendirme yapıldı ve fotoğraflar paylaşıldı.
TSK'dan "12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Bölük Timi Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı" başlığıyla yapılan açıklamada şöyle denildi:
1. 21-22 Şubat 2018 tarihlerinde Bölük Timi Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı; 3’üncü Ordu/9’uncu Kolordu 12’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Birlikleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Havacılık Komutanlığı unsurları ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi ve Karayolları Genel Müdürlüğü Ekiplerinin katılımlarıyla, Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan HAMLI Atışlı Tatbikat Alanı/Kars’ta, icra edilmiştir.
— TSK (@TSKGnkur) February 24, 2018
2. Tatbikat esnasında birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe etme imkân ve kabiliyetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahip olduğu yüksek ve etkili ateş gücü ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni giren modern silah ve teçhizatlar denenmiştir. Ayrıca birliklerin kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, giyim, iaşe, ikmal ve bakım gibi temel konular üzerindeki eğitimleri ile beka kabiliyetleri geliştirilmiş, harbe hazırlık seviyelerinin, sınıf / kuvvetler arası işbirliği ve koordinasyonun en üst seviyede olduğu tespit edilmiştir.
3. Bir yandan; Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtına, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Gözlem Noktası oluşturulması faaliyetlerine, Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde güvenliği sağlamaya muhtelif bölgelerde barışı destekleme harekâtlarını desteklemeye ve yurt içinde de terörle mücadeleye büyük bir başarıyla devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, diğer yandan yoğun kış şartlarının yaşandığı farklı bir bölgede icra ettiği bu tatbikatla, kendisine verilecek her türlü muharebe görevine hazır olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.
AFRİN'DEN YENİ GÖRÜNTÜLER
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