TSK, terör örgütlerine karşı ‘alan hâkimiyeti stratejisi’ uyguluyor

Türkiye’nin Irak, Suriye ve iç güvenlik harekâtında son dönemde izlediği terörle mücadelede stratejileri, karşılık bulmaya başladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ( TSK), yurtiçinde PKK terör örgütüne karşı verdiği mücadelede, sözde lider kadrodan isimlerin de aralarında olduğu yüzlerce terörist öldürüldü. Suriye’de Fırat Kalkanı bölgesinde güvenliğin sağlanması ve hayatın normal akışına döndürülmesi çalışmaları, İdlib’de ateşkes sürecinin tesisi amacıyla gözlem/kontrol noktaları oluşturulması, terör örgütünün Irak’taki faaliyetlerinin kısıtlanıp baskılanması ve Irak’tan Suriye’ye geçişlerin önlenmesine yönelik çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor.
ALAN HÂKİMİYETİ SAĞLANIYOR
Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre TSK, sıcak çatışma bölgeleri ve terör tehdidi açısından riskli alanlarda ‘Strategic Deployment’ askeri stratejisini uyguluyor. Suriye ve Irak’ta terör açısından riskli bölgelere yerleşerek alan hâkimiyetini tesis ediyor. Kandil ve terör örgütünün Kandil’e dönüştürmeye çalıştığı bölgelerde de durum böyle. Bu süreçte güvenlik ve istihbarat birimlerinin düzgün hedef ve koordinat belirleme çalışmaları sonucunda terör örgütü üyeleri hareketlendikleri an koordinatları belirlenip imha ediliyor. Ayrıca yerel ve bölgesel ittifaklar da etkili şekilde kullanılıyor.
HEDEF GELİŞTİRME STRATEJİSİ
Terör örgütü PKK’nın sözde Özel Güç yapılanmasına ağır darbe indirildi. Yakın zamana kadar kaynak üzerinden hareket eden güvenlik ve istihbarat birimleri artık hedef üzerine yoğunlaşıyor. Teknik ve elektronik imkânlar etkili şekilde kullanılarak terör hedefleri bertaraf ediliyor. PKK açısından, sınırda karakollara yönelik münferit saldırılar da oldukça kısıtlanmış durumda. Saha hâkimiyeti sağlayamayan terör örgütü Suriye’deki durumdan faydalanarak uluslararası silah/malzeme/eğitim/ propaganda desteği alarak siyasi olarak güç devşirme peşinde. Şehirlerde yeni bir meskûn mahal çatışması çıkarma amacına da ulaşamıyor. Terör örgütü geçmiş deneyimlerinden ağır hasarla çıktı.
Güvenlik güçlerinin yurtiçinde ve yurtdışında operasyonları aralıksız sürüyor
GÜÇLÜ ŞEKİLDE KOORDİNASYON
Terörü ve tehdidi kaynağında yok etmeye yönelik strateji yalnızca dışarıda değil, yurtiçinde de terör örgütlerine kararlı şekilde sürüyor. PKK, DEAŞ, FETÖ ve radikal sol örgütlere karşı yurtiçinde güvenlik birimleri arasında etkili bir koordinasyon yürütülüyor. Özellikle FETÖ network’lerine karşı ByLock ve emniyet arşivinin ele geçirilmesinin ardından şimdi örgütün mahrem imamlarıyla ilgili parçalı hücreler ve uzak bağlantılar tespit edilip bu yapılar çökertiliyor. İnsan istihbaratı etkin şekilde kullanılıyor. Türkiye bölgesinde askeri ve siyasi olarak elini yükseltip kendi güvenliği için oyun kurucu olarak yeni ittifak arayışlarını sürdürdükçe dışarıdan ve bunların içerideki taşeronları eliyle meydan okumalar artıyor. Türkiye hegemonya savaşında geri adım atmıyor.
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