Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ( TSK) Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO) unsurlarıyla birlikte gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nda, 6’ncı gün geride kaldı. TSK ve ÖSO güçlerinin, zorlu hava koşullarına rağmen 7 noktada kara ve hava operasyonlarına devam ettiği, Afrin kent merkezini çembere almaya başladığı öğrenildi. Pazar günü kuzey ve batı yönlerinde açılan cephelerle başlayan harekât, doğu ve son olarak İdlib tarafından güney cephesinin de açılmasıyla sürdü. Sağanak yağış ve yoğun sis, zırhlı birlikler ile piyade birliklerinin ilerlemesini güçleştirse de Mehmetçik dağlık arazide teröristlerle sık sık sıcak temas sağladı.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen ve Nurcan İnal'ın haberine göre Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları, güneyde Cinderis ve doğuda Saranlı kırsalını ateş altına aldı. Kara harekâtı ise ağırlıklı olarak doğuda Burseya Dağı çevresindeki tepelerde devam etti. Afrin kent merkezine yaklaşmak için kritik önem taşıyan Burseya Dağı’nda, teröristlerin terk etmek zorunda kaldığı kilometrelerce uzunluktaki tünellere ulaşıldı. Afrin 6 yıldır PYD hâkimiyetinde olduğu için çok fazla kazılmış tünel bulundığı bildirildi.

TSK ve ÖSO karadan topçu atışı yaptığında PYD militanlarının bazılarının öldüğü, diğerlerinin de tünellerden kaçtığı öğrenildi. TSK ve ÖSO, batıda Harmanlık, Ömer Uşağı, Rajo ve Adah Manli, kuzeyde Marsava cephelerinde, doğuda Mare hattı ve güneyde İdlib sınırındaki Simon Kalesi’nden Afrin’e doğru ilerledi. Birlikler, Türkiye’ye yönelik roket ve havan saldırılarının yapıldığı Bafelyun Tepesi’ndeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için dün sabah harekete geçti. Ancak hava koşulları nedeniyle çamurlu ve bataklık bölgelerde araçların hareketi yavaşladı. Bölgenin dağlık ve engebeli olması sebebiyle zırhlı araçların daha rahat yol alması için çalışmalar tüm hızıyla sürdürüldü. Azez kırsalında ve Kilis’in karşısında yer yer çatışmaların devam ettiği Bülbül ve Racu köylerinde, 3 PYD’li silah ve mühimmatları ile yakalandı.

KONVOYA BOMBA

Öte yandan; TSK, terör örgütü PYD’nin Menbiç’ten Afrin’e takviye güç kaydırma hamlesini, düzenlediği hava operasyonuyla engelledi. Zeytin Dalı Harekâtı’nın hedefinde olan teröristlere destek için Menbiç’ten yola çıkan 15-20 araçlık PYD konvoyu, Münbiç’in batısındaki Al Yeşil ve Umcalud köyleri yakınlarında Türk savaş uçakları tarafından vuruldu. Havadan bombalanan 2 bölgede en az 10 PYD’linin öldüğü ve çok sayıda teröristin yaralandığı ifade edildi. Görgü tanıkları, araçlardan çıkan PYD militanlarının kaçtığını söyledi. Afrin’de kıskaca alınan PYD’nin Münbiç, Kuzey Irak, Haseke ve Rakka’da silah ve bomba eğitimi verdiği yaklaşık 10 bin teröristi rejim bölgesi olan Nubul Zehra Beldesi üzerinden Afrin’e kaydırmayı planladığı öğrenildi.

KOMANDOLAR AFRİN YOLUNDA

Bingöl’de 200 komando, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ’a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’na katılmak üzere bölgeye gitti. Bingöl Havalimanı’nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Bingöl Valisi Ali Mantı, “Kendilerine bu kutlu yolculukta başarılar diliyoruz” dedi.

MAYIN ARAYACAK

Mayın arama köpeği “Ayevi” de komandolarla birlikte Afrin’e gitti. Gemlik Askeri Veterinerlik Okulu’nda eğitilerek 1 yıl önce Bingöl 49. Komando Tugayı emrine verilen 7 yaşındaki labrador cinsi Ayevi, mayın arama konusunda Mehmetçik’in gözü olacak.

‘KİRLİ PAZARLIK’ İDDİASI

TSK ve ÖSO’nun Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken, Esad rejiminin PYD/YPG ile Afrin konusunda pazarlık masasına oturduğu iddiası gündeme geldi. Esad yönetiminin terör örgütüne “Afrin’den çekilin, rejim güçlerine bırakın” teklifinde bulunduğu ve anlaşma sağlandığı ileri sürülürken, PYD/YPG yöneticisi Behçet Abdo ise “Teklifi kabul ettiğimiz doğru değil” açıklamasını yaptı. Esad rejimi, PYD’yi “ABD tarafından doğrudan desteklenen, Suriye’yi bölmeye çalışan bir örgüt” olarak görmeye devam etse de 2017’nin son döneminde, ele geçirdiği Arap bölgelerinden çıkması karşılığında PYD’ye özerklik vermeyi teklif etmişti. PYD ise bunu kabul etmeyerek işgal ettiği tüm bölgelere federasyon statüsü verilmesini istemişti. Şam yönetimi, Zeytin Dalı Harekâtı başlar başlamaz Türkiye’yi kınadığını ilan etmişti. Rejimin, PYD’nin Kobani bölgesinden Afrin’e gıda, silah ve mühimmat ikmali yapmasına da izin verdiği belirtiliyor. Zira Afrin’i Kobani’ye bağlayan karayolu rejimin kontrolündeki Halep kırsalından geçiyor. Safların dönem dönem değiştiği Suriye’de, PYD’nin bu tip pazarlıkları sık sık yaptığına dikkat çekiliyor. PYD, ABD’li askerlerle birlikte gerçekleştirdiği Rakka operasyonu sırasında da DEAŞ ile pazarlık masasına oturmuş ve DEAŞ’lı teröristlerin bölgeden tahliyesini sağlamıştı.

‘25 HEDEF İMHA EDİLDİ, 306 TERÖRİST ETKİSİZ’

Türk Silahlı Kuvvetleri, gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtıyla PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 25 hedefin imha edildiğini bildirdi. Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 25 hedef imha edildi. Harekâta katılan 14 uçak emniyetle üslerine döndü. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar en az 306 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Zeytin Dalı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.”

ÖSO, PYD’NİN MEVZİLERİNDE

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Suriye’nin kuzeybatısında Afrin yönünde ilerleyen komandolar, birçok mevziyi kontrol altına aldı. Ele geçirilen bölgelerde, 20-30 metre uzunluğundaki tüneller, nöbet noktaları ve yataklar görüntülere yansıdı. Gazete Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu'nun ulaştığı görüntülerde, daha önce PYD/PKK’lı teröristlerin kullandığı tünellerde ÖSO askerleri dikkat çekiyor.

ŞEHİT İSİMLERİ MÜHİMMATTA

Terör yuvalarını havan atışlarıyla vuran Türk Silahlı Kuvvetleri topçu birlikleri, ateşlediği havan toplarının üzerine de şehitlerin isimlerini yazdı. Afrin’in kuzeybatısında belirlenen terörist gruba yönelik atışta, 106 milimetrelik havan mühimmatına, Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşen Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın isimleri yazıldı.

TEL RİFAT’TAN RUSLAR ÇEKİLDİ

Ruslar , terör örgütü PKK-PYD işgalindeki Afrin’in Esad bölgesine çıkış kapısı olan Tel Rifat’tan da dün itibarıyla çekildi. Rejim kontrolündeki Nubl-Zehra’ya geçen 80 civarındaki Rus askeri, böylece Afrin’den tamamıyla çekilmiş oldu. Bu arada İdlib’in kuzeyinde gözlem noktaları oluşturan Türk Silahlı Kuvvetleri, Halep’e 25 kilometre kadar yaklaştı.

KONYASPOR’DAN KLİPLİ DESTEK

Atiker Konyaspor teknik ekibi ve futbolcuları, Afrin’deki operasyona katılan askerler için bir klip hazırladı. Başta Teknik Direktör Mehmet Özdilek olmak üzere teknik ekip ve futbolcular, askeri üniforma giyip Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan askerler için klip çekti. Klip, operasyona katılan Uzman Çavuş Mehmet Kuzu’nun “Ailene bir mesajın var mı?” sorusu üzerine tankın üzerindeyken verdiği “Beklemesinler” yanıtı hatırlatılarak başlıyor. Klip, “Allah’ım ordumuz, milletimiz, yurdumuz sana emanet” duasıyla sona eriyor.

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