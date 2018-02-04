Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun ( ÖSO) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı’nın 15’inci gününde, Afrin’in batısındaki Raco bölgesinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Raco kırsalına önceki akşam ilk kez karadan operasyon başlatıldı. Gece Bilal Köyü’nü PKK/PYD’li teröstlerden alan birlikler, Raco’ya 6 kilometre uzaklıktaki 1027 rakımlı tepe için harekât hazırlığına girişti. 200 kişilik TSK ve ÖSO gücüne, 20 komando ve tanklar da destek verdi. İHA’lar gün boyu keşif yaparak terör örgütü mevziilerini bildirdi. Beldenin kuzey, batı ve güney girişlerindeki terör mevziileri de TSK ve ÖSO tarafından kuşatıldı. 1027 rakımlı tepenin alınmasının ardından, Raco’da meskûn mahal operasyonunun birkaç gün içinde başlamasının öngörüldüğü bildirildi.
PYD SIZMAYA ÇALIŞTI ÖSO ENGELLEDİ: 13 ÖLÜ
Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre beldenin batı kırsalındaki ÖSO mevziilerine sızma girişiminde bulunan PYD militanları ise önceki gece püskürtüldü. Çatışmalarda 13 PYD’linin öldürüldüğü bildirildi. Halil Polat isimli Türk uyruklu PYD’li yakalanarak Türk askerlerine teslim edildi. Cinders bölgesindeki terör hedefleri de ateş altına alındı. Raco ve Cinderes’in ardından da Afrin merkezine girilmesi hedefleniyor.
TERÖR FLAMALARI VE FOTOĞRAFLAR İNDİRİLDİ
Darmık Dağı’nın güneyinde yer alan ve teröristlerden arındırılan Bülbül Beldesi’ndeki bir PKK/PYD binasının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülere, Türk askerinin duvardaki ‘sözde’ Kürdistan haritalı saat, örgüt flamaları ile terör elebaşısı Abdullah Öcalan’a ait fotoğrafları indirmesi yansıdı. Karargâhta bulunan ABD bayrağı desenli battaniye de dikkat çekti.
ÖLEN PKK/PYD’LİLERİ ÖSO GÜÇLERİ GÖMDÜ
Harekât sırasında öldürülen PYD/PKK terör örgütü mensupları da ÖSO güçlerince defnediliyor. Defin işlemleri, TSK’nın kontrolüne geçirilen köylerde yapılıyor. Defin görüntülerinde, Arapça olarak “Biz topraklarımızı teröristlerden temizliyoruz. Ancak masum Kürtler bizim kardeşlerimizdir. Ailemiz gibidir, hiçbir problem yoktur” deniliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.