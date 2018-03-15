Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO) birliklerinin 20 Ocak’ta başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nın 54’üncü gününde, PKK/ PYD’li teröristlerin bütün direnci kırıldı. Şiddetli çatışmalar sonucu birliklerin 2 gün önce kuşattığı Afrin ilçe merkezindeki üst düzey PKK/PYD yöneticilerinin aileleri ile birlikte kaçtığı, çok sayıda teröristin de sivillerle birlikte ayrıldığı bildirildi.
Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre ÖSO komutanları, “Afrin fiilen düştü” denilebileceğini belirtirken, merkezde kalan ve sayılarını bin- 1500 olarak tahmin ettikleri teröristlerin küçük de olsa direniş gösterebileceğini söyledi. İlçede yaklaşık 500 bin sivilin olduğu ve çıkışlar için koridorun bir süre daha açık tutulacağı ifade edildi. Güneydeki koridordan dün de yüzlerce araç, konvoy halinde ilçe merkezinden ayrıldı.
12 KÖY TEMİZLENDİ
TSK ve ÖSO, Afrin’in ilçe merkezine bağlı Gazaviye, Halilo ve Deyr Mışmış köyleri ile güneybatıda Cinderes Beldesi’ne bağlı Gevrika Köyü’nü terör örgütü YPG/PKK’dan arındırdı. TSK ve ÖSO, öğle saatlerinde de Göz, Yukarı Kaferdel, Marratah, Şadir, Çolağan, Kuran, Kori Gul ve Şatiyan köylerini ele geçirmişti. Böylece gün içinde teröristlerden arındırlan köy sayısı 12’ye yükseldi. TSK ve ÖSO’nun harekâtta kontrol altına aldığı bölge sayısı, 194’ü köy ve 39’u kritik nokta olmak üzere 233’e ulaştı. Şadir Köyü ve çevresindeki askeri bir kampı da ele geçiren birliklerin son belde Mabatlı’ya doğru ilerlediği kaydedildi. Birlikler Afrin kırsalındaki son noktaları bir bir ele geçirirken, doğudaki Azez İlçesi’ne bağlı Tel Rifat bölgesinde bulunan teröristlerin de mevzilerini terk ettiği bildirildi. Yerel kaynaklar, bazı noktalara rejim bayraklarının dikildiğini belirtti.
‘DÖNÜN’ ÇAĞRISI
Köylerine dönen sivillerin güven içinde olduklarını dile getiren Fatih Sultan Mehmet Tümeni komutanlarından Ahmet Süleyman, Habertürk’e şunları söyledi: “Köyleri teröristlerden kurtardık, bir daha PYD/YPG/PKK buralara gelemez. Sizlerin güvenliğini sağlayana kadar biz buradayız. Afrin’de yaşayan Kürt, Arap kardeşlerimizi terör baskısından ve zulmünden kurtarmaya geldik. Afrinli tüm sivil kardeşlerime sesleniyorum; evlerine, yurtlarına geri dönsünler. Bizler güvenli geçiş noktalarından destek sağlamaya devam edeceğiz. Evleriniz, mallarınız, hayvanlarınız, tarlalarınız duruyor. Kimse malınıza el koymadı. Bizler evlerinizi yıkmak için değil özgürleştirmek için geldik. Elhamdülillallah bunu başardık. İnşaallah Suriye’deki tüm terör bölgelerini kahraman Türk ordusuyla birlikte temizleyene kadar mücadelemiz sürecektir.”
BİRLİKLER HÂKİM TEPELERDE
Afrin çevresindeki köyleri temizleyen TSK birlikleri, Afrin’i gören hâkim noktalara zırhlı birliklerle üs kurdu. İş makineleri ile yapılan düzenlemenin ardından buraya konuşlandırılan tank ve obüslerin namluları Afrin’e çevrildi.
Tepelerdeki siperlere yerleştirilen zırhlı birliklerin yanı sıra TSK’nın özel kuvvetleri ile meskûn mahal operasyonuna katılacak birliklerin özel kuvvetleri de aynı bölgede konuşlandı. Afrin´i havadan ve karadan saniye saniye izleyen TSK birlikleri, olası saldırı girişimine karşı da bölgede eli tetikte görev yapıyor.
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