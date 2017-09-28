TSPB'nin kısa film yarışmasına başvurular uzatıldı

“Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması sinemaseverleri ve yönetmenlik konusunda kendine güvenenleri bekliyor. 3 Nisan'da başvuruları başlayan yarışmanın son katılım tarihi 23 Ekim tarihine uzatıldı.



Dört yıldır Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından düzenlenen yarışma, bu yıl tasarruf bilinci konusuna parmak basıyor. “Küçük birikimler, büyük mucizeler yaratır” sloganıyla duyurulan kısa film yarışması, toplumda finansal bilincin artmasına katkıda bulunmak hedefiyle düzenleniyor. Birikimlerin finansal alanda yatırımlara dönüştürülmesinin önemini en güzel şekilde anlatan filmler, TSPB tarafından para ödülü ve çeşitli hediyelerle onurlandırılıyor.



18 yaşını dolduran herkesin katılımına açık olan yarışmaya başvurmak için herhangi bir ücret ödenmesi gerekmiyor. Yarışma sonucunda birinci 12 bin TL, ikinci 10 bin TL, üçüncü ise 7 bin 500 TL'lik para ödülü kazanırken; ilk 10'a giren yarışmacılara TSPB tarafından düzenlenen bir günlük eğitimlerden birine ücretsiz katılma imkanı ve 1 yıl süreli İKSV Mavi Lale Kart Üyeliği hediye edilecek. Ayrıca, ilk üçe giren katılımcılar dokuz aylık Sinemia üyeliği kazanacak.



Kısa filmler, TSPB Başkan Vekili Dr. M. Berra Doğaner, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Murat Çetinkaya, TSPB Finansal Eğitim Çalışma Komitesi Başkanı Attila Köksal, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Alp Birol, BirGün Gazetesi Yazarı ve Sinema Eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan, Sinema Yazarı ve Haber Editörü Selin Gürel ve Hürriyet Gazetesi Sinema ve Spor Yazarı Uğur Vardan'dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

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