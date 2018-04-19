Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette TSYD Trabzon Şubesi Yönetimi, bir araya geldikleri Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve bazı yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarılar diledi.
TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyelerini kahvaltıda ağırlayan Hacısalihoğlu, sohbetin ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.
Hacısalihoğlu, bir kulübün, derneğin olağanüstü genel kurul yapmasının işlerin iyi gitmediği gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:
"Biz bunları biliyorduk, kamuoyu da biliyordu. Yalnız biraz beklediklerimizden daha farklı, her alanda el atılması, değiştirilmesi, düzenlenmesi gereken konular var. Tabii bu uzun bir süreç. Hem uğraş hem de ekonomik güç istiyor. Bunları elimizden geldiğince, camianın destek verdiği oranda kısa sürede halletmeye çalışacağız. Bu kısa süre 1-3 ay algılanmasın. Sadece Şenol Güneş Kompleksi'nde, statta yapılacaklara bir yönetimin ömrü yetmez. Buranın tamamlanıp, eksiksiz hale gelmesi çok uzun bir zaman isteyen konu. Birçok eksik var. Futbol ve sosyal ilişkilerle ilgili her konuda birçok düzenlemenin yapılması gerekiyor. Bunları camiadaki insanlarla paylaşarak, görüşlerini alarak yönetimin yapması için gayret içerisinde olacağız."
Trabzonspor'un gelirinin çok üzerinde borç yükü olduğunun altını çizen Hacısalihoğlu, "Her alanda tasarrufa gidilecek. Bunun için ana plan, ana hedef tasarruf. Bunu yaparken tabii kulübün faaliyetlerinin aksamaması gerekiyor. Trabzonspor'un zirve yarışında olması gerekiyor. Zor olan bu. Hem tasarrufa gidilecek hem de Trabzonspor zirveden kopmayacak. Asla 'bizim hedefimiz şampiyonluk' denmeyecek. Ama zirve için de tabii ki hedeflerden, uğraşlardan, sonuçlardan biri de şampiyonluktur." diye konuştu.
Hacısalihoğlu, ekonomik sorunların çözülmesi noktasında Yusuf, Abdülkadir, Burak ve Sosa gibi isimlerin satılması yönündeki söylemlerle ilişkin ise "Teknik kadronun görüşleri ve bu işin başında bulunan görevli, yetkili futbol koordinatörü Özkan Sümer'in değerlendirmesi sonucu, yönetim işin politik olarak kararını verecek. Yani ekonomik olarak ne yapmak gerekiyor, politika olarak, hedef olarak ne hedeflenmiş bu doğrultuda kararını verecek. Şunu söyleyebilirim, yönetimin kendi kafasına göre geçmişte çok acısını çektiğimiz şekilde futbolcu alımı, satımı olmayacak, olmamasına gayret edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Trabzonspor'un Avrupa'da bilinenin transfer yasağının haricinde başka bir yasağının bulunmadığını vurgulayan Hacısalihoğlu, başka yasaklar gelip gelmeyeceği konusunda "Birçok oyuncu ile ekonomik sorunlar yaşanmış. Uzun süredir ödemeleri aksamış. Bugün yok, yarın olur ya da hiç olmaz. Biz olmaması için her türlü önlemi, tedbiri imkanlar dahilinde camianın gücü ölçüsünde yapmaya çalışacağız. Sadece oyuncularla ilgili değil, kulüplerle ve başka işlerle ilgili de Trabzonspor'un gecikmiş borçları var. Yasağın kalkması konusunda da girişimler var. Daha netice alınmadı ama alınabilir." diye konuştu.
Hacısalihoğlu, "Teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilgili alınmış bir karar yok" diyerek, "Kaldı ki futbolcunun gelmesi, gitmesi ve teknik kadro ile ilgili konularla Özkan Sümer ilgileniyor. Son derece deneyimli ve kulübe kurulduğu günden beri hizmet eden biri. Mesleği o, bilgisi de sonsuz. Onun ilgi, bilgi ve yetki alanında bir konu." ifadesini kullandı.
Stadın isim hakkıyla ilgili bir aksaklık, eksiklik varsa onların da değerlendirileceğini anlatan Hacısalihoğlu, "Biz yeni bir kulüp kurmadık, olan kulübü devraldık. Daha önce verilen taahhütler, yapılan anlaşmalar kulübün menfaatlerine yasal işlerse bunları değiştirmek hem hakkımız hem yetkimiz değil." şeklinde görüş belirtti.
Hacısalihoğlu, Muharrem Usta'nın futbolcu satılması konusundaki 15 milyon avroluk taahhüdüne ilişkin ise "Muharrem Usta giderken bir belge bıraktı. Henüz neticeye varmış değil ama değerlendiriyoruz." diye konuştu.
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