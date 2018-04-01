Spor Toto Süper Lig 27. hafta maçında Galatasaray ve Trabzonspor karşı karşıya gelirken TT Stadı'nda Karadeniz ekibinden Uğur Demirok'a protesto vardı. Galatasaray altyapısında futbola başlayan Uğur Demirok, mücadele öncesi Trabzonsporlu taraftarlar tarafından tribüne çağrılırken Cimbom taraftarları futbolcuyu ıslıkladı.

Uğur Demirok, geçen sezon Galatasaray'ı yendikleri maçın ardından "Galatasaray taraftarları bize 'kümeye, kümeye' diye bağırmaktan bıkmadı. Keşke her hafta onlarla oynasak da şampiyonluğa oynasak" demesi nedeniyle tepki çekmişti.