Tuan Tunalı'dan eski eşi Hazal Filiz Küçükköse'ye 100 bin $’lık dava!

18.06.2018 - 08:00 | Güncelleme:

Oyuncu Tuan Tunalı, anlaşmalı olarak ayrıldığı oyuncu eşi Hazal Filiz Küçükköse’ye gazetecilere konuşarak boşanma protokolündeki özel hayatın gizliliğiyle ilgili maddeleri ihlal ettiği için tazminat davası açtı

  • 1 Tuan Tunalı'dan gizliliği ihlal eden eski eşi Hazal Filiz Küçükköse'ye 100 bin $’lık dava! - Magazin haberleri
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    Dizi setinde tanışıp 5 yıl önce evlenen çift, geçen nisanda anlaşmalı boşanma kararı almıştı. Çift 11 maddeden oluşan bir boşanma protokolü düzenledi ve anlaşmalı boşanmak için aile mahkemesine başvurdu.

  • 2 Tuan Tunalı'dan gizliliği ihlal eden eski eşi Hazal Filiz Küçükköse'ye 100 bin $’lık dava! - Magazin haberleri
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    TEK CELSEDE BOŞANMA

    Sabah'dan Osman Asiltürk'ün haberine göre, anlaşmalı boşanma taahhüdüne göre taraflar karşılıklı olarak birbirinden mal rejiminin tasfiyesine yönelik alacak, yoksulluk nafakası ve maddi manevi tazminat talep etmedi.

  • 3 Tuan Tunalı'dan gizliliği ihlal eden eski eşi Hazal Filiz Küçükköse'ye 100 bin $’lık dava! - Magazin haberleri
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    Aile mahkemesi 11 Nisan'da evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını gerekçe göstererek oyuncu çifti tek celsede boşadı.

  • 4 Tuan Tunalı'dan gizliliği ihlal eden eski eşi Hazal Filiz Küçükköse'ye 100 bin $’lık dava! - Magazin haberleri
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    ALDATMA İDDİALARI

    Boşanmadan kısa süre sonra Küçükköse, hakkında gündeme gelen aldatma iddialarını basın yoluyla reddederek açıklamada bulundu. 

  • 5 Tuan Tunalı'dan gizliliği ihlal eden eski eşi Hazal Filiz Küçükköse'ye 100 bin $’lık dava! - Magazin haberleri
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    Durumu anlaşmalı protokolün ihlali olarak değerlendiren oyuncu Tunalı da boşandığı eski eşine protokoldeki gizlilik anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle asliye hukuk mahkemesinde 100 bin dolarlık maddi manevi tazminat davası açtı.

  • 6 Tuan Tunalı'dan gizliliği ihlal eden eski eşi Hazal Filiz Küçükköse'ye 100 bin $’lık dava! - Magazin haberleri
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    3 GÜN SONRA KONUŞTU

    Tunalı, avukatı aracılığı ile mahkemeye sunduğu dilekçede, şu ifadeler kullanıldı:

  • 7 Tuan Tunalı'dan gizliliği ihlal eden eski eşi Hazal Filiz Küçükköse'ye 100 bin $’lık dava! - Magazin haberleri
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    "Taraflar protokol gereği boşanma davası ile ilgili olarak ve boşanma davasının içeriğini oluşturan konularda konuşmama ve gizlilik kararı almışlardır.

  • 8 Tuan Tunalı'dan gizliliği ihlal eden eski eşi Hazal Filiz Küçükköse'ye 100 bin $’lık dava! - Magazin haberleri
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    Yine protokolün 9. maddesi hükmü gereği gizlilik kararını ihlal eden taraf diğer tarafa 100 bin dolar cezai şart ödemekle yükümlü kılınmıştır. 

  • 9 Tuan Tunalı'dan gizliliği ihlal eden eski eşi Hazal Filiz Küçükköse'ye 100 bin $’lık dava! - Magazin haberleri
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    Davalı boşanmanın gerçekleşmesinden 3 gün sonra, basın aracılığı ile boşanma hükümlerine ve taraflar arasında daha önce gerçekleşen ve basına yansıyan olaylar hakkında açıklamalarda bulunmuş ve davacının kişiliğini zedeleyici durumların ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir" 

  • 10 Tuan Tunalı'dan gizliliği ihlal eden eski eşi Hazal Filiz Küçükköse'ye 100 bin $’lık dava! - Magazin haberleri
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  • 11 Tuan Tunalı'dan gizliliği ihlal eden eski eşi Hazal Filiz Küçükköse'ye 100 bin $’lık dava! - Magazin haberleri
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  • 12 Tuan Tunalı'dan gizliliği ihlal eden eski eşi Hazal Filiz Küçükköse'ye 100 bin $’lık dava! - Magazin haberleri
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  • 13 Tuan Tunalı'dan gizliliği ihlal eden eski eşi Hazal Filiz Küçükköse'ye 100 bin $’lık dava! - Magazin haberleri
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  • 14 Tuan Tunalı'dan gizliliği ihlal eden eski eşi Hazal Filiz Küçükköse'ye 100 bin $’lık dava! - Magazin haberleri
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  • 15 Tuan Tunalı'dan gizliliği ihlal eden eski eşi Hazal Filiz Küçükköse'ye 100 bin $’lık dava! - Magazin haberleri
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  • 16 Tuan Tunalı'dan gizliliği ihlal eden eski eşi Hazal Filiz Küçükköse'ye 100 bin $’lık dava! - Magazin haberleri
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