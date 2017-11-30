Tuan Tunalı ile Hazal Filiz Küçükköse neden boşanıyor?

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“Müvekkilim ile Hazal Tunalı arasında halen devam eden boşanma davasında, tarafların aile mahremiyetine ilişkin hususlar olduğu kanaati ile bugüne kadar herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Zira devam eden davada Türk örf ve adetlerine uygun olmayan durumların ortaya çıkması ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu düşünmekteyiz.”