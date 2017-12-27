HT Magazin’den Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, geçen hafta sevgilisi Umut Evirgen’le Paris’te tatil yapan oyuncu, ayağının tozuyla bu kez çocuklarını alıp Paris’e gitti.

Atatürk Havalimanı’nda görüntülenen üçlüden Büyüküstün, gergin haliyle dikkat çekti.