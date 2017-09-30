Tuba Büyüküstün 'Daha'ya gelmedi!

Gösterime kadrodaki isimlerden sadece Saylak’ın 5 Haziran’da boşandığı, ikizlerinin annesi Tuba Büyüküstün katılmadı. Festivalde ulusal ve uluslararası kategorilerde yarışan film, bir babaoğul hikâyesini beyazperdeye taşıyor.

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