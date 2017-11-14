Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen öpüşürken görüntülendi

Tuba Büyüküstün, işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile gittiği AVM’de aşka geldi. Çift, yürüyen merdivenlerde öpüşürken objektiflere takıldı.

Cadde'de yer alan habere göre, Onur Saylak’la boşandıktan sonra gönlünü işletmeci Umut Evirgen’e kaptıran oyuncu Tuba Büyüküstün önceki gün sevgilisiyle bir AVM’de görüntülendi. ‘Doğu Ekspresinde Cinayet’ adlı filmi izleyen aşıklar, film arasında sinema salonunun dışına çıkınca aşka geldi. Etraftakilerin meraklı bakışlarına aldırmayan çift, defalarca öpüştü. İkili daha sonra tekrar salona döndü. Film sonu el ele merdivenlere yürüyen ikili bir kez daha aşka gelip öpüşünce objektiflere böyle yansıdı.

tuba büyüküstün

umut evirgen