Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen Bebek’ten kaçtı

AŞK YUVASI DEŞİFRE OLDU

HT Magazin’den Tarkan Abdullahoğlu’nun haberine göre, anadolu yakasında yaşayan Tuba Büyüküstün, bar işletmecisi Umut Evirgen’le beraber olmaya başladıktan sonra Bebek’ten ev tutmuştu. Çiftin yol üstündeki aşk yuvası kısa sürede deşifre oldu.

Ellerinde cep telefonlarıyla Bebek’te ünlü avına çıkan Arap hayranları Büyüküstün’ü görmek için kapısının önünde adeta nöbet tutmaya başladılar.

Bunun üzerine ikili, aşk yuvasını apar topar İstinye sırtlarındaki güvenlikli bir siteye taşıdı.



Kapıda kamp kurdular

Arap hayranları, Büyüküstün’ü görebilmek için Bebek- Kuruçeşme arasındaki sahil yolu üzerinde bulunan dairenin önünden ayrılmıyordu.



Paparazzi gibi takip ediliyor

Ortadoğu’da da geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncuyu Arap hayranları gittiği yerlerde paparazzi gibi takip ediyor.

tuba büyüküstün

umut evirgen