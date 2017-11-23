Tuba Büyüküstün yıldız haritasına baktırdı

Posta'nın haberine göre, 5 Haziran 2017'de altı yıllık eşi Onur Saylak'tan boşanıp, Umut Evirgen ile aşk yaşayan 35 yaşındaki ve 2 çocuk annesi Tuba Büyüküstün, astrolog Vedat Delek'e yıldız haritasına baktırdı.

Astrolog Vedat Delek, Tuba Büyüküstün'e ''Çok yakında Türkiye'de taşınıp yurt dışına yerleşeceksin. Hollywood'dan büyük bir teklif alacaksın. Avrupa ve Amerika'da seni tanımayan kalmayacak'' dedi.



DÜĞÜNÜ FERZAN ÖZPETEK YÖNETECEK



Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen'in, Ocak'ta İtalya'nın başkenti Roma'da evlenecek. Nikah konsoloslukta kıyılacak. Kutlama ise Roma’da yaşayan dünyaca ünlü yönetmen Ferzan Özpetek’in evinde yapılacak. Ferzan Özpetekaynı zamanda Tuba Büyüküstün’ün şahidi olacak.



Tuba Büyüküstün’ün, Emirgan’daki gece kulübü ‘Gizli Kalsın’ın sahibi olan genç sevgilisini çok kıskandığı, Umut Evirgen’i çevresinden kopardığı konuşuluyor.



İddiaya göre; Tuba Büyüküstün, Umut Evirgen’in Instagram’da takip ettiği kişileri bile inceliyor. Eski kız arkadaşlarına ‘like’ yapıp yapmadığını kontrol ediyor. Hatta onları takipten çıkartmasını bile istiyor.

Umut Evirgen ise Tuba Büyüküstün’ün sözünden çıkmıyor. Yakınlarına “Ona sırılsıklam aşığım, daha önce böyle bir şey yaşamadım” diyor.

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