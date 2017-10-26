Tuba Ünsal: Bol ağlamalı bir film geliyor

Rıza Kocaoğlu’nun başrolü Bestemsu Özdemir ve Tuba Ünsal’la paylaştığı ‘Dünyanın En Güzel Kokusu 2’nin basın toplantısı önceki gün yapıldı.



HT Magazin’de Arif Hür haberine göre, 3 Kasım’da vizyona girecek filmle ilgili Kocaoğlu, “Umudun önemine vurgu yapacağız” derken Ünsal ise “Bol ağlamalı bir film geliyor” diye konuştu.

Tuba Ünsal

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