Hürriyet'ten Cenker Tezel'in haberine göre, bu işbirliği, Nişantaşı'nda bir restoranda oyuncuların katıldığı bir toplantıyla duyuruldu.

Oyunun hazırlık aşamasında yaşadığı zorlukları anlatan Tuba Ünsal’ın gözleri doldu: “Çok zor bir yolculuk oldu. Yeri geldi, ‘Evi mi ipotek ettirsem acaba’ diye düşündüm. Bana ‘Batarsın’ diyenler oldu. Ama umudumu kaybetmedim.”

Mirgün Cabas’tan boşanacağı yönünde haberler çıkan Tuba Ünsal’ın alyans takmadığı fark edildi.